Культура

Первый конкурс хоровых коллективов проходит в Пскове

Первый областной конкурс любительских школьных хоровых и вокальных коллективов «Есть для песен простор — это хор, это хор!» открылся в понедельник, 18 декабря, в Пскове на площадке большого зала спортивно-развлекательного парка «Простория», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В открытии фестиваля приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«То, что фестиваль начинает свою новую жизнь - это великолепное событие для всех нас, потому что хоровые праздники - отличительная черта псковского региона. Самый первый российский хоровой праздник прошел в Пскове. Мы с вами наследники великолепных российских традиций. Вы как участники фестиваля знаете, какую мощь получает человек, когда он стоит в общем хоре и открывает свою душу навстречу зрителю», — выступила с приветственным словом первый вице-губернатор.

Она напомнила участникам фестиваля слова великого композитора Георгия Свиридова о том, что хор - это прообраз идеального общества. Вера Емельянова добавила, что в хоре, как в идеальном обществе, каждый понимает и поддерживает другого.

В конкурсе принимают участие более 300 человек - учащиеся общеобразовательных учреждений из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Стругокрасненского муниципального округа, Новоржевских, Бежаницких, Опочецких районов, также воспитанники специального учебно-воспитательного учреждения Невеля.

Отметим, что мероприятие организовано учреждением дополнительного образования «Лидер», региональным комитетом по образованию и правительством Псковской области.