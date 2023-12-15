Культура

Концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится в Псковском кремле

Концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится в Приказной палате Псковского кремля 4 января в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Жителей и гостей города ожидает настоящий концерт-микс: прозвучат произведения разного времени и принадлежащие перу различных авторов, исполненные на самых разных инструментах. В этой программе каждый найдет себе мелодию по душе. Приглашаем окунуться в яркий новогодний калейдоскоп музыки и веселья», - пригласили в музее.

Справки по телефону: +78112724574.