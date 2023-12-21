Культура

О проведенных по нацпроекту «Культура» ремонтах рассказали псковичам

О том, как реализация нацпроекта «Культура» в течение двух последних лет отразилась на профильных учреждениях региона, рассказали Псковской Ленте Новостей в областном комитете по культуре. Так, на средства нацпроекта капитально отремонтировали дома культуры в Псковском и Великолукском районе, Сельский центр культуры в деревне Лющик Бежаницкого района, Детскую школу искусств в городе Дно, а также здание клуба в деревне Церковище Усвятского района. В посёлке Смуравьево-2 реконструировали здание Дома культуры. Также прошло комплексное обновление в пяти библиотеках региона, а в Палкинском, Плюсском, Усвятском, Дновском районах появились автоклубы.

В комитете отметили, что национальный проект «Культура» планируют продлить до 2030 года. Всего за два последних года по нему в стране отремонтировали 274 зданий детских школ искусств, а ещё 610 образовательных учреждений получили необходимое оборудование.