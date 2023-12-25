Культура

СОБЫТИЕ: Выставка картин Ван Сюлин в Пскове

Выставка картин художницы из Китая Ван Сюлин открылась во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника 24 декабря. Проект организован в рамках международного фестиваля солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ван Сюлин – художник с мировым именем. Ее произведения представлены в Государственном музее Востока в Москве, в Обществе российско-китайской дружбы, в Государственном художественном музее имени А.Н. Радищева в Саратове, в музеях Японии, Южной Кореи, США, а также в коллекции президента России Владимира Путина.