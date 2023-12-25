Культура

Опубликован режим работы Псковского музея-заповедника во время новогодних праздников

Опубликован режим работы Псковского музея-заповедника во время новогодних праздников с 31 декабря по 9 января.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

31 декабря:

Выходной день на следующих объектах: МК «Двор Постникова», МК «Палаты у Сокольей башни», музей-усадьба С.В. Ковалевской, музей-усадьба М.П. Мусоргского, музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова.

Остальные музейные объекты работают до 16:00. Кассы - до 15:30. Вход на территорию Псковского кремля до 18:00.

1 января

выходной день, кроме Приказной палаты и экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» в Главном здании музея. Время работы: с 12:00 до 18:00. Также с 12:00 до 16:00 будет работать музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова.

2-8 января объекты Псковского музея работают с 10:30 до 18:00, кроме:

Приказная палата Псковского кремля с 10:00 до 18:00.

Власьевская, Плоская, Варлаамовская, Высокая башни с 10:00 до 20:00.

Музей истории города Печоры с 10:00 до 18:00.

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова с 10:00 до 16:00.

Музей-усадьба С. В. Ковалевской с 09:00 до 17:00.

Музей-усадьба М. П. Мусоргского с 09:00 до 17:00.

Музей-квартира Ю. П. Спегальского будет работать только 2,3,4,5,6 и 7 января.

Музей-квартира В. И. Ленина будет работать только 3,4,5,6 января.

9 января – выходной день на всех объектах музея.