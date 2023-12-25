Светлана Белюкова: Посетителей усадьбы Софьи Ковалевской ждет особенная новогодняя неделя

Особенные новогодние события в мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района начнутся на январской праздничной неделе, а в 2024 году музей планирует продолжать работу над всеми проектами, которые начал в 2023-м. Об этом заведующая музеем Светлана Белюкова рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
При этом музей-усадьба Софьи Ковалевской уже активно строит планы на предстоящий год. «Мы планируем поддержать все новшества, которые начали в 2023 году. Это и открытие научного интерактивного зала, ближе к весне опять будем договариваться с мобильным планетарием», – добавила она.
Музей также планирует подготовку выставки «Ковалевская и космос» с привлечением экспонатов из Псковского музея-заповедника и муниципальных музеев. Она займет три зала на втором этаже усадьбы.
В 2023 году в музее-усадьбе Софьи Ковалевской побывали более 9 тысяч посетителей.
Светлана Белюкова также поделилась, что планирует встречать Новый год в Пушкинских Горах в кругу семьи.