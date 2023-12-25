Культура

Светлана Белюкова: Посетителей усадьбы Софьи Ковалевской ждет особенная новогодняя неделя

Особенные новогодние события в мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района начнутся на январской праздничной неделе, а в 2024 году музей планирует продолжать работу над всеми проектами, которые начал в 2023-м. Об этом заведующая музеем Светлана Белюкова рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Конечно, 2023 год запомнится коллективу нашего музея очень неординарным событием: нашему филиалу выделили служебный транспорт вместе со ставкой водителя. Это создает комфортные условия для труда и упрощает логистику. Особенные новогодние события начнутся на январской праздничной неделе, работаем со второго по восьмое января. Будет новогодняя программа», – рассказала заведующая мемориальным музеем.

При этом музей-усадьба Софьи Ковалевской уже активно строит планы на предстоящий год. «Мы планируем поддержать все новшества, которые начали в 2023 году. Это и открытие научного интерактивного зала, ближе к весне опять будем договариваться с мобильным планетарием», – добавила она.

Музей также планирует подготовку выставки «Ковалевская и космос» с привлечением экспонатов из Псковского музея-заповедника и муниципальных музеев. Она займет три зала на втором этаже усадьбы.

«В этом году мы предложили внести в событийный план Псковской области наше мероприятие – День семьи, любви и верности. Двухлетний опыт проведения этого мероприятия доказал, что мы достойны этого. Псковский музей-заповедник нас поддержал. Самое главное – мы работаем, чтобы посетители к нам приезжали. И посетители едут», – заключила Светлана Белюкова.

В 2023 году в музее-усадьбе Софьи Ковалевской побывали более 9 тысяч посетителей.

Светлана Белюкова также поделилась, что планирует встречать Новый год в Пушкинских Горах в кругу семьи.