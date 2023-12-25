Культура

ПЛН-ТВ: Открытие кабинета купца Поганкина

В Поганкиных палатах Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника открылась первая стационарная выставка «Кабинет купца Сергея Поганкина». Посетители смогут увидеть воссозданный по Домашней книге торгового человека Никифора Ямского кабинет Сергея Поганкина. Гости экспозиции узнают, как и в какой обстановке работал знаменитый купец, какую одежду носил, чем увлекался и много других любопытных деталей.

Еще в нескольких залах представлены предметы, рассказывающие об устройстве и архитектурных особенностях палат, а также о промышленности, которой занимался Сергей Поганкин. Подробности открытия - в сюжете ПЛН-ТВ.