Культура

Продолжается подготовка к реставрации музея-усадьбы Римского-Корсакова в Любенске

Проектно-сметная документация для реставрации музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова в Любенске (Плюсский район) будет проходить государственную экспертизу в начале 2024 года. Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«2024 год у нас очень напряженный, особенно первый квартал года. Велись проектные работы по Любенску, они уже завершены, сейчас завершается формирование сметы, а после будем заходить на экспертизу, которую нужно пройти оперативно. После этого можно надеется, что начнутся реставрационные работы. В следующем году мы представим новую выставку в Вечаше», – отметила Светлана Мельникова.

Несмотря ни на что, музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова продолжает создавать новые экспозиции и принимать гостей в своих стенах, добавила она.

Напомним, усадьба композитора Н. А. Римского-Корсакова горела в деревне Любенск Плюсского района 2 июля 2022 года. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.