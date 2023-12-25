Культура

Исполнилось 55 лет со дня открытия псковской областной библиотеки для незрячих

55 лет со дня открытия Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих исполнилось сегодня, 1 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Яндекс. Карты

Следуя принципу обеспечения равного и свободного доступа к любым видам информации, сотрудники библиотеки и сегодня предоставляют своим читателям – людям с нарушением зрения, книги специальных форматов, ведут работу в области социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.

«За 55-летнюю историю псковская специальная библиотека в лице своих читателей приобрела верных друзей, которые, на протяжении многих лет не только активно читают книги, но и участвуют в различных библиотечных мероприятиях. Вот уже многие годы социальное партнёрство является одним из важней направлений деятельности нашей библиотеки. Мы высоко ценим творческое сотрудничество с реабилитационными, культурно-досуговыми, воспитательными и образовательными учреждениями», - отметили в учреждении.

К предыдущему, полувековому юбилею библиотеки сотрудники тифлоинформационного отдела издали информационный проспект «Юбилей в кругу друзей». Это издание включает в себя несколько разделов: «Библиотека вчера», «Друзья на все времена», «В ногу со временем». В главе «Библиотека вчера» представлена история открытия и становления библиотеки для слепых в Псковской области. Здесь приводятся воспоминания одного из первых директоров библиотеки Анны Хитровой и первого библиотекаря Нины Ильиной, а также использованы аудиоматериалы праздничных вечеров, посвящённые 25- и 45-летию библиотеки.

Познакомиться с этим изданием можно в pdf-формате по ссылке.