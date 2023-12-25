Культура

Продолжается реставрация памятников архитектуры Псковского епархиального управления

Продолжается реставрация памятников архитектуры Псковского епархиального управления в исторической части города. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

️В ближайшее время завершится масштабная реставрация Надвратного корпуса (1906 год арх. В.Л. Назимов). Особенность постройки в том, что в ней устроены въездные ворота, которые в начале XX века вели на территорию подворья Псково-Печерского монастыря.

️Во время работ проведена вычинка разрушенного кирпича. Степень разрушения достигала аварийных масштабов. Некоторые стены перекладывали почти полностью. Использовался исторический кирпич. Поставки осуществлялись из Санкт-Петербурга.

️Воссоздали историческую ковку самих ворот. Установлены художественные решетки и витражи, крест. ️Завершается реставрация Архиерейского дома (1881 год, арх. Новицкий).

️Воссозданы элементы внутренней отделки помещений и декора фасадов, полы. Устроены кровля, аттики, декоративная ковка балкона с видом на Великую. Заканчивается прокладка коммуникаций.