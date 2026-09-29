В Печорах 1 октября пройдет органный концерт при свечах

Органный концерт при свечах состоится в Печорах 1 октября. Об этом сообщили в сообществе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте». Гала-концерт, приуроченный ко Дню музыки и Дню музыканта, пройдет в Лютеранской церкви святого Петра. Начало мероприятия запланировали на 20:00 четверга, 1 октября.

Фото здесь и далее: сообщество «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте»

На сцене выступят трубач и контртенор из Санкт-Петербурга Геннадий Никонов и органистка из Санкт-Петербурга Мария Лобецкая. Вместе с ними концерт дадут печорские органисты Дина Ихина и Денис Маханьков. Продолжительность программы составит один час 45 минут.

Для слушателей из Пскова предоставят доставку до места проведения и обратно. Рекомендуемая сумма пожертвования за вход составляет от 500 рублей.

Концерт пройдет по адресу: Печоры, улица Гагарина, дом 12а.