Культура

Почти 300 новогодних предметов подарили Псковскому музею заповеднику

Второй год Псковский музей-заповедник проводит акцию дарения ёлочных украшений. В этом году её участниками стали 14 человек, подарили почти 300 предметов. Это не только ёлочные игрушки из стекла, картона, пенопласта и ваты, но и осветительные наборы (иллюминация, свечи и бенгальские огни), а также складная ёлка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Пополнились коллекции игрушек «Сказочные персонажи», «Дети зимой», «Овощи и фрукты», «Чиполлино» (появились мастер Виноградинка, Принц Лимон и сам Чиполлино в трёх вариациях).

Помимо сохранившихся игрушек, многие дарители передали в музей игрушки в своих оригинальных упаковках.

Старт акции был дан в день открытия выставки «До Нового года не трогать!», но два дарителя принесли предметы еще в ноябре во время монтажа, и они тут же заполнили одну из витрин.

Наиболее необычными предметами на данный момент являются интересные птицы из ваты: канарейка, петух, курица, дятел и неопознанная птичка.

Пополнилась и коллекция космонавтов, теперь в коллекции музея целый космический отряд.

«Мы невероятно благодарны нашим дарителям! Нашим друзьям! Ведь дарение происходит лишь тогда, когда владелец испытывает к музею особое расположение и доверие. Музей же, принимая дар, обеспечивает его научное описание, надёжное хранение и делает доступным для посетителей. Доброта и щедрость всех, кто приносит в музей предметы для изучения и экспонирования, вызывает у нас невероятное уважение, ведь эти предметы – это частица сердца, души и дорогой памяти всей семьи», — сказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова присутствующим.