«Пушкинской картой» в Псковском музее воспользовались почти 6 тысяч человек

«Пушкинской картой» в Псковском музее-заповеднике воспользовались 5 706 человек. Всего в музеях по всей России по карте было продано 1 млн 100 тысяч билетов. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на итоговой пресс-конференции 17 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Министр отметила, что за новогодний период федеральные музеи посетили более 1 млн человек. Из них практически 20% – дети. В Псковском музее побывало 20 742 человека, из них 2 393 – дети.
Также за весь 2023 году федеральные музеи посетили 43 млн человек. Псковский музей-заповедник – 713 283.
Министр также обратила внимание на работу в новых регионах. В 2023 году у Псковского музея-заповедника появился подшефный музей в Луганской Народной Республике - Кременский районный краеведческий музей.
Возобновится музейный обмен с Китаем. Псковский музей уже начал эту деятельность. До конца января во Дворе Постникова работает выставка картин китайской художницы Ван Сюлин.