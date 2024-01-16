Культура

«Пушкинской картой» в Псковском музее воспользовались почти 6 тысяч человек

«Пушкинской картой» в Псковском музее-заповеднике воспользовались 5 706 человек. Всего в музеях по всей России по карте было продано 1 млн 100 тысяч билетов. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на итоговой пресс-конференции 17 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Министр отметила, что за новогодний период федеральные музеи посетили более 1 млн человек. Из них практически 20% – дети. В Псковском музее побывало 20 742 человека, из них 2 393 – дети.

Также за весь 2023 году федеральные музеи посетили 43 млн человек. Псковский музей-заповедник – 713 283.

Министр также обратила внимание на работу в новых регионах. В 2023 году у Псковского музея-заповедника появился подшефный музей в Луганской Народной Республике - Кременский районный краеведческий музей.

«Еще была освещена тема создания музеями уникальной сувенирной продукции. За прошлый год в Псковском музее были созданы уникальные линейки по мотивам полотен Картинной галереи, творчества Ю. П. Спегальского, а также коллекция "Средневековый Псков"», отметили в музее.

Возобновится музейный обмен с Китаем. Псковский музей уже начал эту деятельность. До конца января во Дворе Постникова работает выставка картин китайской художницы Ван Сюлин.