Культура

Выставка-трансформер развернута в псковской библиотеке

Выставка «Зимние зарисовки» развернута в Пскове, в Библиотеке — Центре общения и информации имени И.Н. Григорьева, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В небольшой экспозиции — 24 художественных снимка, на которых запечатлены украшенный к новому году Псков, заснеженный кром, белые пейзажи городского пригорода — Мальской долины. Фотографии на экспозиционных стендах закреплены легкими канцелярскими зажимами почти демонстративно: по замыслу устроителей выставки карточки будут постоянно меняться, так что «выставку можно будет посмотреть много раз». Планируется, что эта художественная акция продлится до конца февраля.

Федор Егоров — профессиональный псковский фотограф. Помимо пейзажной съемки, он делает портреты, в том числе и студийные, репортажи с фестивалей, концертов, спортивных состязаний.

Вход на выставку «Зимние зарисовки» в Центре общения и информации имени И.Н. Григорьева — свободный для всех желающих. Открыта она в дни и часы работы библиотеки.