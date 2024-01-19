Культура

Самодеятельный коллектив «Признание» отметит 20-летие в Пскове

Народный самодеятельный коллектив, вокальная студия «Признание» отмечает свое 20-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в коллективе.

В связи с этим событием коллектив даст праздничный концерт в псковском Доме офицеров – творческий отчет за время своей деятельности.

«Прекрасные мелодии русских композиторов и великолепные стихи русских поэтов, а также современных авторов в исполнении участников студии без сомнения покорят сердца зрителей. Украсит праздник выступление образцового коллектива студии классического танца "Щелкунчик" имени Любови Изотовой», - рассказали в коллективе.

Приглашённым гостем концерта станет бывшая участница студии, а ныне солистка московского ансамбля «Серенада» Кристина Евдокимова. Она является дважды лауреатом первой премии «Молодежь Псковщины» в номинации «Искусство», победителем телевизионного конкурса «Золотой голос России» (Останкино, Москва), победителем международного конкурса имени М. Магомаева в Грозном, лауреатом международных и всероссийских конкурсов (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Владимир, Велиж, Смоленск, Тверь, Тольятти, Калининград, Нижний Новгород) в разных номинациях - академического, эстрадного вокала, художественного чтения.

Концерт состоится 28 января в 14:00. Адрес: улица Комдива Кирсанова, 5.