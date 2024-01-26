Культура

100-летнюю метлахскую плитку восстанавливают в здании гимназии в Печорах

Ход реконструкции здания «Гимназии 1925-1927 гг.» проверил глава Печорского округа Валерий Зайцев вместе с заместителем директора Печорской лингвистической гимназии Олегом Кузьминых и главным инженером подрядной организации ООО «Августина» Максимом Сладковским.

Фото здесь и далее: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

«Ремонт образовательного учреждения ведется в соответствии с графиком: завершены кровельные работы, установлены все двери, в полном объеме выполнена черновая отделка, смонтирован индивидуальный тепловой пункт», - рассказал Валерий Зайцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящий момент на объекте культурного наследия ведутся работы по чистовой отделке и реставрации в строгом соответствии с требованиями и под постоянным контролем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

«Проводится кропотливое восстановление 100-летней метлахской плитки (изготавливалась в немецком городке Метлах), которой выложены полы в некоторых помещениях и школьных коридорах. Она произведена по уникальной древней технологии, изобретенной мастерами фабрики Villeroy&Boch в XIX веке. Такая плитка отличается высокой износостойкостью, долго сохраняет первозданный цвет, не боится перепадов температур, не впитывает влагу и не скользит», - отметил Валерий Зайцев.

Кроме того, мастера восстанавливают целостность известняковых лестничных маршей. Для улучшения внешнего вида ступеней и подступеней проводится восстановление утрат, нанесение реставрационных смесей, выравнивание фасонного профиля и боковых поверхностей, шлифование и полировка поверхности камня.

«Также реставраторы восстанавливают лепнину и падуги на потолках. Падуга - это вогнутая поверхность в четверть окружности, образующая плавный переход от вертикальной плоскости стены к горизонтальной плоскости потолка. Их широко применяли в ХVI - ХVII веках в архитектуре барокко. Скругление углов стен и потолка придаёт пространству особую пластичность и живописность», - поделился глава округа.

Среди прочих вопросов стороны обсудили особенности благоустройства прилегающей к школе территории. «Оно будет начато в мае», - добавил Валерий Зайцев.

Ремонт и реставрация гимназии проводятся во исполнение поручения президента России Владимира Путина.