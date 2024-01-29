Культура

Региональный этап конкурса самодеятельности Росгвардии завершился в Пскове

Региональный этап смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества Росгвардии «Солдаты антитеррора» завершился в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Художественное и исполнительское мастерство продемонстрировали сотрудники и военнослужащие подразделений регионального управления Росгвардии, а также члены их семей.

На суд жюри были представлены работы в номинациях «Сольное пение» и «Художественное чтение».

В итоге отборочный этап прошли сотрудники межмуниципального отделения вневедомственной охраны «Пушкиногорское», сын сотрудника ОМОН «Кром» и военнослужащий территориального управления Росгвардии.

Победители и призеры регионального этапа конкурса будут представлять управление Росгвардии по Псковской области на окружном этапе.