Культура

Авторская экскурсия «Он, она и Псков» пройдет 17 февраля

Сборная тематическая экскурсия «Он, она и Псков» состоится 17 февраля в 13:00 в Мемориальном музей-квартире Ю.П. Спегальского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее.

«В ходе программы вы по-новому откроете для себя историю о том, как князь Игорь Рюрикович – наследник древнерусского престола – встретил юную псковичку Ольгу, а также о том, как они впоследствии стали первой парой молодого Русского государства. С того далекого Х века этот легкий флер инь и ян будет являться псковичам постоянно, соединяя с городом Псковом разные имена», – рассказали в музее.

На экскурсии гости узнают об императорах, князьях, ученых, поэтах, военных и купцах Псковщины, которых объединяет одно – любовь.

Ключевой точкой станет Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского, который стал памятником высокой любви псковича Юрия Спегальского и его второй половины Ольги Аршакуни.



Место встречи: Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского (Октябрьский проспект, дом 14, квартира 74).