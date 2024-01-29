Культура

Лекция о старообрядцах пройдет в Пскове 9 февраля

Открытая лекция «Старообрядцы на Псковской земле» пройдет на площадке арт-пространства «Дом культуры» в Пскове (улица Школьная, 2А) 9 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Старообрядчество — это религиозное течение внутри русской православной церкви, возникшее в середине XVII века после реформ патриарха Никона. Традиционно считается, что его сторонники скрывались в малообжитых местах. На самом деле, в городах и сёлах Псковского края жили и сегодня живут староверы», - отметили организаторы.

Об их традициях и выдающихся представителях расскажут педагоги, историки, доценты Псковского областного института повышения квалификации работников образования Андрей Хришкевич и Татьяна Пасман.

Начало в 19:00. Примерная продолжительность — 1 час.