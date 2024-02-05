Культура

Посвященная Дню дипломатического работника выставка откроется в Изборске

Выставка «Служить России словом и душой…», посвящённая Дню дипломатического работника, откроется в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 8 февраля в 14.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Выставочный проект музея-заповедника Ф. И. Тютчева «Овстуг» подготовлен к 200-летию с начала дипломатической службы русского поэта-патриота Федора Тютчева, на протяжении всей жизни представлявшего и отстаивавшего интересы Отечества на международном поприще.

«Фёдор Тютчев был убеждён во всемирной судьбе России, верил в её особый путь развития. Его живой отклик на все происходящие в России и за её границами события основывался на историческом материале и находил отражение в философских трактатах, политической прозе и стихах», - отметили в музее.

На выставке представлены портрет Ф. И. Тютчева, его окружения и деятелей внешнеполитического ведомства Российской империи XIX века: К. В. Нессельроде, А. М. Горчакова, И. А. Потемкина, И. С. Гагарина. Также посетители смогут увидеть копии автографов поэтических произведений Ф. И. Тютчева, публикации на политические темы и гравюры с видами Санкт-Петербурга, Мюнхена и Турина, где приходилось служить поэту.

Выставка «Служить России словом и душой…» будет работать в усадьбе купца Белянина (ул. Печорская, 39) со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00. Посетить её можно до 21 апреля.