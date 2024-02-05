Культура

Экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря пройдет 11 февраля

Экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря пройдет 11 февраля в 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Посетители познакомятся с выдающимся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором сохранились уникальные росписи второй четверти XII века, выполненные византийскими мастерами.

Экскурсовод расскажет об архитектурных особенностях древнего храма, который стоял у истоков формирования псковской школы зодчества, а также поведает об основных сюжетах программы стенной росписи и раскроет приемы средневековой техники фресковой живописи.

«В случае осадков экскурсия не состоится!» – отметили в музее

Место встречи: Псков, Мирожская набережная, 2.