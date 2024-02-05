Культура

Две выставки к Дню дипломатического работника России открылись в Изборске

Государственный музей-заповедник «Изборск» подготовил два выставочных проекта – «История российской дипломатической службы» и «Служить России словом и душой…» к Дню дипломатического работника России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

В открытии выставок приняли участие директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, руководитель представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко, иерей Дмитрий Фёдоров, сотрудники и гости музея, изборяне.

С приветственным словом выступила директор музея-заповедника «Изборск», Наталия Дубровская отметила, что выставочный проект «Служить России словом и душой» подготовлен совместно с Музеем-заповедником Ф.И. Тютчева «Овстуг», посвящён личности, жизни и творчеству великого русского поэта и дипломата Федора Тютчева.

Выставка «История российской дипломатической службы» предоставлена Псковским представительством МИД России и представляет копии документов и материалов архивов, освещающие судьбоносные моменты истории внешнеполитического ведомства России и важные исторические вехи России.

Иерей Дмитрий Фёдоров подчеркнул, что Россия начинается именно здесь, «где древний Изборск, где много святых, где Псково-Печерский монастырь, сказал о важности сохранения исторической памяти, знаний истории своего Отечества».

В своём приветственном слове руководитель представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко отметил, что российская дипломатическая служба является стойким форпостом, который в наибольшей степени испытывает всю турбулентность текущих международных отношений.

Выставки «История российской дипломатической службы» и «Служить России словом и душой…» будут работать до 21 апреля 2024 года в усадьбе купца Белянина (улица Печорская, 39) со вторника по воскресенье с 09.00 до 17.00.

Кроме того, на боевом ходу Изборской крепости работает ещё одна выставка, посвящённая истории дипломатической службы - «Время и служение Александра Михайловича Горчакова».