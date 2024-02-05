Культура

«ПриЛичные люди» VS Jackson Band: очередного участника псковского опен-эйра «Добрый рок» выбирают Сети

Состоялся очередной отборочный концерт нового сезона XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2024». Теперь зрителям предстоит выбрать участника фестиваля из двух претендентов путем онлайн-голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

В качестве претендентов на участие в фестивале на отборочном концерте выступили группы «ПриЛичные люди» и Jackson Band. Гостем концерта стал коллектив «Сердце не стучит».

«Претенденты показали себя настоящими профессионалами. Их творчество, энергетика и лирика явно понравились как зрителями, так и организаторам. Гостей - "Сердце не стучит" - встречали как давних друзей, хотя коллектив был у нас с концертом впервые», - поделился Андрей Семенов.

При очном голосовании в клубе голоса распределились так:

«ПриЛичные люди» - 31 голос,

Jackson Band - 33 голоса.

Второй этап голосования проходит по ссылке. Андрей Семенов напомнил, что организаторы вправе добавить каждому из претендентов от 5 до 20 голосов. Обязательные условие для участия в голосовании: подписка на группу «Добрый рок Псков» (нужно кликнуть «Я пойду»); открытая страница и стена в социальной сети «ВКонтакте».

Добавим, онлайн-голосование будут проводить после каждого отборочного концерта. По итогам всех этих этапов организаторы и выберут по каждому концерту участника летнего опен-эйра «Добрый рок-2024», который снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года.

Отборочные концерты фестиваля будут проходить в Пскове до конца мая, также они запланированы в Твери, Москве и Санкт-Петербурге (на финалах дружественных фестивалей).