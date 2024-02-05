Культура

Книгу «Солянка по-афгански» презентуют в Пскове

Центральная городская библиотека Пскова 16 февраля в 17.00 приглашает на презентацию книги Игоря Афанасьева «Солянка по-афгански», которая состоится в честь памятной даты - 35-летия вывода советских войск из Афганистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Больше всего сборник похож на солянку, где в одном котле варится перемешанная куча персонажей, и, разумеется, является пищей духовной. Главный ингредиент – обычный советский студент-раздолбай, который сначала вылетает из питерского института, а потом попадает в армию. Сначала в ашхабадскую учебку, а затем в 191-й отдельный мотострелковый полк, расположенный в 17 километрах от старинного восточного города Газни на востоке Афганистана...» - отмечает автор книги.

Книга псковского автора открывает глаза на многие вещи, позволяя узнать не только занятные, но и часто жуткие подробности реальных боевых операций, рассказали в библиотеке. «Игорь очень тщательно, в подробностях и деталях, будто это случилось вчера, вспоминает все бои, в которых пришлось участвовать, те страшные бои, когда или ты убиваешь, или тебя убивают, и третьего не дано. Война точно задокументирована талантливым человеком, который именно там, в Афганистане, и поверил в Бога, потому что, согласно старой байке, на войне атеистов не бывает. Эта книга является своеобразной исповедью, в которой нет фальши, обмана и лицемерия», - отметили в учреждении.

В книгу «Солянка по-афгански» входят графические работы Рената Шафикова, офицера спецназа ГРУ, ветерана боевых действий в Афганистане, Таджикистане, Чечне.

Напомним, что свою первую книгу «Сапер, который ошибся», вышедшую в издательстве «Эксмо», Игорь Афанасьев презентовал в библиотеке в 2010 году.

Игорь Афанасьев родился в Пскове в 1962 году. Учился в школе №10. Проходил воинскую службу с октября 1983 по май 1985 в Афганистане (провинция Газни) в разведроте. Овладел саперным делом, участвовал в Панджшерской операции советских войск, закончил службу сержантом. После окончания Балтийского технического университета «Военмех» в Санкт-Петербурге работал инженером-конструктором, в настоящее время занимается художественными реставрационными работами.