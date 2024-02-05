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Культура

Псковская библиотека номинирована на «Премии Рудомино»

14.02.2024 18:27|ПсковКомментариев: 0

Псковская модельная библиотека «БиблиоЛюб» стала номинантом «Премии Рудомино» - ежегодного профессионального конкурса, который Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино (Москва) проводит в преддверии форума «Формируя будущее библиотек», назначенного на 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Всего для участия в конкурсе профессиональное жюри выбрало 21 библиотеку из разных регионов России, в том числе одну псковскую. Это маленькая модельная библиотека на окраине Пскова, в которой вместе с заведующей Еленой Сойтту насчитывается всего три сотрудника. Библиотека славится на всю Россию своими интересными проектами, в том числе международными, а в Пскове, кроме всего прочего, ведёт важную работу по выявлению нераскрученных туристическими агентствами достопримечательностей.

Библиотека находится в спальном районе Любятово, вдалеке от знаменитых псковских памятников истории и архитектуры. Но сотрудники «БиблиоЛюба» с таким энтузиазмом занимаются краеведением, что обнаружили в этих псковских «затутырках» много интересного и даже начали проводить для своих читателей экскурсии по библиотечным окрестностям, где, оказывается, есть и старинный парк с лилиями в пруду, и «дом с крокодилами», и башни, как в Псковском кремле, рассказали в библиотеке. Благодаря этому жители микрорайона Любятово узнали, что живут в интереснейшем месте, которое облюбовал когда-то барон Медем, назначенный в 1911 году псковским губернатором. 

Патриотическая и международная деятельность сотрудников псковской библиотеки не прошла незамеченной и на федеральном уровне. Желающие поддержать коллег из «БиблиоЛюба» могут поучаствуйте в открытом голосовании библиотечного сообщества на сайте «Рудомино» и поставить галочку в кружке под №7

В голосовании могут принять участие только те, кто трудится в библиотечной сфере, а благодарные читатели и все друзья «БиблиоЛюба» могут поставить лайки под видеовизиткой этой библиотеки на сайте библиотеки имени М. И. Рудомино по ссылке

«Организаторы премии обещают эти лайки посчитать и по ним выяснить, в каком регионе самая любознательная и библиолюбивая публика», - добавили в библиотеке.

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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