Культура

Сретенский бал в девятый раз состоится в Пскове

Псковский городской молодёжный центр 3 марта на базе спортивно-развлекательного центра «Простория» в Пскове уже в девятый раз проведёт традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

«Участников и гостей праздника ждёт особая атмосфера, где можно не только почувствовать себя барышней и кавалером, танцуя под живую музыку камерного симфонического оркестра, но и узнать особенности бального этикета на различных интерактивных площадках, стать свидетелем выступлений талантливой молодёжи, сделать красивые фотографии у фотозоны и завести новые знакомства», - рассказали в молодежном центре.

Участниками являются танцующие пары в возрасте от 14 до 35 лет вне зависимости от города проживания. Одно из важных условий участия – посещение репетиций, на которых разучиваются новые и закрепляются уже разученные танцы, и соблюдение дресс-кода.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Регистрация пар на репетиции уже открыта – анкету необходимо заполнить через специальную форму, которая позволит попасть в чат участников. Если же по какой-либо причине пары для танцев нет, но стать участником хочется, организаторы предлагают написать в обсуждения сообщества.

Посетить Сретенский бал можно и в качестве гостя. В этом случае возрастных ограничений нет, не обязательно посещать танцевальные репетиции, а дресс-код соблюдать нужно, но на более мягких условиях. Кроме того, чтобы гостям попасть на мероприятие, необходимо будет забрать пригласительные билеты: в скором времени организаторы сообщат, где и как это можно будет сделать.

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 56-44-44 или 56-37-07.