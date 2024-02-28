Культура

Студенты и преподаватели псковского колледжа искусств выступили в интеграционных мастерских

Концерт камерной музыки преподавателей и студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялся в производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца 28 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В исполнении студентов Натальи Клюкиной, Натальи Анакиной, Кейты Даниловой и преподавателей Ивана Кузьмина и Романа Романова прозвучала музыка Баха, Марчелло, а также современных композиторов в переложении для виолончелей и контрабаса.

Как отметили сотрудники интеграционных мастерских, для зрителей концерт оказался познавательным, поскольку многие впервые смогли «вживую» увидеть и услышать эти музыкальные инструменты.

Напомним, что колледж искусств и интеграционные мастерские объединяют давние творческие отношения. Начиная с 2007 года, студенты колледжа и молодые люди с ОВЗ принимали участие в различных совместных культурно-просветительных проектах: «Музыка для всех», «Две звезды», «Поющие сердцем» и другие.