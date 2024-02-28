Культура

Георгий Василевич на выставке памяти Валентина Курбатова: Он был — целая вселенная

Выставку «Итальянский дневник» сегодня, 6 марта, в день памяти выдающегося российского литератора, литературного критика, псковича Валентина Курбатова открыли в Псковской областной научной библиотеке Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Напомним, что в эту экспозицию вошли фотографии Валентина Курбатова, сделанные директором Пушкинского Заповедника Георгием Василевичем во время декабрьской, 2007 года их совместной поездки в Рим, Флоренцию, Сиену.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, на церемонию открытия выставки пришли многие псковичи и гости города — и те, кто знал писателя лично, и молодые люди, которые знают об этом удивительном человеке только по рассказам. Участниками церемонии, а затем и посетителями кабинета Курбатова в библиотеке его имени стали, в частности, учащиеся Псковского Гуманитарного лицея и студенты истфака Псковского государственного университета.

Открывая «Итальянский дневник», заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн поблагодарил музей-заповедник «Михайловское» и его руководителя Георгия Василевича за столь щедрый подарок, подчеркнув, что в эту «не то чтобы радостную дату» особенно дорого такое вот радостное воспоминание о Валентине Курбатове: «Он не ушёл. Он с нами, как живой. Все, кто знал его, кто хоть однажды слышал его речь или читал его книги, понимает, что след, который в нашей культуре оставил Валентин Яковлевич — навсегда. Теперь и библиотека носит его гордое имя, и оно "вписалось" сюда идеально, как будто бы там, на вывеске, только этого автографа не хватало. Учреждена литературная премия имени Валентина Яковлевича, и от тех, кто будет в ней участвовать, мы ждём произведений — таких же ярких, как эти фото-воспоминания Георгия Николаевича. И думаю, эта премия, которая впервые будет присуждаться в этом году, это конкурсное движение будет развиваться, потому что все мы — особенно с уходом Валентина Курбатова — остро ощущаем дефицит живого слова, такого выразительного, какое мы слышали от него…»

С благодарностью к Валентину Курбатову и всем, кого он объединил сегодня, обратился на открытии выставки и директор «Михайловского» Георгий Василевич. Он поделился с собравшимися воспоминаниями о поездке, во время которой были сделаны снимки, запечатлевшие писателя — каждую минуту такого разного. «На самом деле это великое счастье — путешествовать с таким не просто любимым и уважаемым, но и знающим человеком, — признался Георгий Василевич. — Удивительно было, сколько всего умещалось в нём. Он был — целая вселенная: вселенная православная и католическая, вселенная русской культуры и культуры мировой… Мы с вами говорим: "Рим" — и вспоминаем: Андерсен, Гоголь, фон Гёте, и ещё сонм писателей, художников, скульпторов, которые прославили этот город. И о каждом из них у Валентина Яковлевича было что вспомнить, что рассказать, поэтому наше путешествие превращалось в путешествие литературное и искусствоведческое. А ещё эти всегдашние его розыгрыши, артистические импровизации в желании сфотографироваться у каждого памятника каким-то определённым образом… Я надеюсь, что на этой выставке видно, насколько он был артистичным, ярким и разносторонним человеком. И насколько нам его сегодня не хватает».

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» уточнили, что выставка «Итальянский дневник» будет работать в Пскове в течение месяца. Планируется, что в течение этого года она побывает и во многих других городах России.