Культура

Владислав Туманов о Валентине Курбатове: Счастье было — иметь такого собеседника и советчика

Специально к открытию выставки «Итальянский дневник», подготовленной в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в Псков прилетел Владислав Туманов, действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса, губернатор Псковской области с 1992 по 1996 год, член Попечительского совета Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В.Я. Курбатова.

Директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич (слева) и Владислав Туманов у входа в Псковскую областную библиотеку имени В. Я. Курбатова.

Порадовавшись тому, что самолёт не опоздал, как сплошь и рядом случалось из-за непогоды ещё совсем недавно, и тому, что удалось неспешно познакомиться с экспозицией ещё до начала её официальной презентации, Владислав Туманов поделился с журналистами первыми впечатлениями о выставке.

— Просто прекрасная экспозиция, посвящённая Валентину Яковлевичу Курбатову — человеку, который достоин самых ярких эпитетов. Самые добрые слова в адрес директора музея-заповедника «Михайловское» Георгия Николаевича Василевича, который раскрылся сегодня ещё и как фотохудожник. Выставка удалась!

— Вы ведь хорошо знали Валентина Яковлевича. Что нового в его характере открыла вам эта экспозиция?

— Ещё раз поразился его артистизму, тому, как проявлялось его тонкое чувство юмора. Но вообще, со временем всё больше и больше понимаешь, насколько уникальный это был человек, какого масштаба личность! Я часто вспоминаю беседы с ним. Бывало, он заходил за мной на работу, мы шли по улице Некрасова, в сторону Финского парка и обсуждали: и частные вопросы — и глобальные, и вселенские проблемы — и как бы там в Малах что-то подправить-благоустроить. Счастье было — иметь такого собеседника и советчика. А из смешных историй запомнилось, как на 70-летие мы ему велосипед подарили, а его угнали. Подарили другой, к 75-летию — и этот украли. И перед 80-летием он мне сказал: «Владислав Николаевич, не вводите в искушение псковичей! Я буду ходить пешком».

Фотографии Юрия Белинского из фондов Пушкинского заповедника.

Напомним, что в экспозицию «Итальянский дневник» ко дню памяти известного литератора, псковича Валентина Курбатова вошло без малого тридцать фотографий, из более чем шестидесяти сделанных директором «Михайловского» Георгием Василевичем в декабре 2007 года — в дни недельной совместной их с Валентином Курбатовым поездки в Рим, Флоренцию, Сиену. Сейчас экспозиция развёрнута в Пскове. Далее, рассказали в Пушкинском заповеднике, её планируют показать в разных городах России, а также в Республике Беларусь, где сейчас работает другую выставку памяти Валентина Курбатова — «Отразиться в слове…»

«Валентин Яковлевич, как и Пушкин, много путешествовал по России, — отметил Георгий Василевич, — поэтому его "Итальянский дневник" непременно нужно показать в тех местах, где живут люди, которые знали Курбатова и которые по нему скучают. В Иркутске, — планируем мы сейчас, — эта выставка откроется ближе ко дню его рождения. Непременно она должна побывать и в "Ясной Поляне", и в Оренбурге; осенью она будет открыта в Калининграде …»

Напомним, что в Пскове с «Итальянским дневником из собрания Пушкинского заповедника можно познакомиться в ПОУНБ имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2). Вход на выставку свободный.