Культура

Значение слова «руст» раскрыли в Псковском музее

Псковский музей-заповедник продолжает изучать тонкости архитектуры. На очереди новый термин «Словарика архитектора», сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Руст, рустика – рельефная кладка или облицовка фасада здания камнями с выпуклой, часто грубо отесанной лицевой поверхностью. Обычно рустом оформляют нижнюю часть фасада и углы здания – чтобы подчеркнуть ее тектонику и монументальность. На фото рустика доходного дома купца Чернова, в котором находится музей-квартира В.И. Ленина. Сам дом выстроен в 1898-1899 годах», - рассказали специалисты.

У цокольного этажа рустовки нет, на первом этаже сделан руст, имитирующий рваный камень, на втором сделано каннелирование (фигурная резьба), а в верхнем руст оформлен под кладку из тесаных камней.

С внутренним убранством дома и бытом начала XX века можно познакомиться на экскурсиях по музею-квартире В .И. Ленина.