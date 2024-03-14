Культура

Концертом завершился день в Штабе общественной поддержки в Пскове

Известные композиции исполнила вокалистка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анна Яковлева 17 марта в Штабе общественной поддержки Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фотографии: Штаб общественной поддержки Псковской области

«В ее исполнении прозвучали известные русские песни. Гости с удовольствием подпевали», - отметили в штабе.

После завершения творческой части вечера собравшиеся поблагодарили Анну Яковлеву за ее искреннее и проникновенное исполнение и пообщалась друг с другом в неформальной обстановке.

Напомним, площадка Штаба общественной поддержки призвана объединять людей самых разных сфер и интересов – представителей общественных организаций и бизнес-сообщества, экспертов в своей отрасли, молодежь, граждан пожилого возраста, волонтеров. На площадке штаба проводятся мероприятия самых разных тематик и форматов – информационные и творческие встречи, круглые столы, прямые эфиры, деловые встречи, выставки, приемы граждан. Площадки штаба открыты, а это значит, что активные и инициативные жители региона могут организовать и провести здесь встречи и мероприятия.