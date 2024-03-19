Культура

Лекции-моноспектакли о Пушкине и о «Михайловском» подготовил для псковичей актёр из Петербурга

Цикл из десяти лекций-моноспектаклей о жизни и творчестве А. С. Пушкина предлагают псковичам и гостям города Государственный музей-заповедник «Михайловское» и петербургский актёр, лауреат международного конкурса «Овации», а ещё — давний друг и соратник музея Михаил Драгунов.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, первое из этих выступлений состоится уже на этой неделе, в пятницу, 22 марта. Актёр назвал лекцию «Вновь я посетил…» и планирует, используя стихи и письма Пушкина, фрагменты из новелл Гейченко, различные исторические справки и статьи, рассказать своим слушателям о создании Пушкинского заповедника, о его хранителях, о юбилейных торжествах на Псковской земле.

Открытое письмо «Святые Горы. “Храм Славы“ А. С. Пушкину. 100-летний юбилей 1899 г.». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Четыре театрализованные лекции Михаила Драгунова запланированы на апрель. Это, в первую очередь, рассказы о соседних с Михайловским усадьбах и их насельниках: «Приветствую тебя, пустынный уголок...» (о роде Пушкиных и первых поездках будущего поэта в родовое имение близ Пскова), «В деревне, где Петра питомец...» (о Петровском, о Ганнибалах и Петре I), «А сердце оставляю вам» (о Тригорском, об Осиповых и Вульфах, об Анне Керн). Ещё одна апрельская встреча, которую назвали «Друзья мои, прекрасен наш союз...», предполагает разговор о друзьях поэта — Раевских, Вульфе, Языкове, Пущине, Дельвиге и так далее. И, наконец, в мае псковичи смогут побывать ещё на пяти выступлениях Михаила Драгунова из этого же цикла, общее название которому — «Здравствуй, племя младое, незнакомое».

Полное расписание театрализованных лекций уже размещено на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Пройдут они в «Центре туризма и творческих индустрий Пскова» (улица Георгиевская, 4), где работает постоянное представительство Пушкинского заповедника в Пскове.

В «Михайловском» особо отметили, что школьники, студенты и уже работающие молодые люди в возрасте до 22 лет могут посетить лекции-моноспектакли Михаила Драгунова за государственный счёт, воспользовавшись «Пушкинской картой».