Культура

Лучшего экскурсовода среди школьников определят в Пскове

Ежегодный областной конкурс «Люби и знай свой край родной» на лучшего экскурсовода начался в Пскове в среду, 27 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, участие в нем принимают около 40 человек: школьники со всего региона вместе с их наставниками.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Целью конкурса является формирования чувства бережного отношения к истории и культурным объектам Псковской области. Ребята среднего и старшего возраста на протяжении дня продемонстрируют свои знания по краеведению. Каждый из участников самостоятельно подготовил экскурсию, а теперь он расскажет о ней ровесникам и жюри. Создать свой проект можно было по трем номинациям: «Я приглашаю Вас в музей» (5–8 классы, 9–11 классы), «Мой край родной, мой край любимый»(5–8 классы) и «Тематическая экскурсия» (5–8 классы).

Оценивать школьников будет жюри по критериям: идейно-тематическое единство экскурсии, форма подачи материала, техника проведения, соответствие требованиям, наличие апробации и экскурсионного маршрута.

Кроме того, в этот день пройдет областной конкурс «Псковская земля. История. Памятники. Люди». Его участники проведут описание музейного предмета, решат историко-краеведческую викторину и защитят свою мини-исследовательскую работу.