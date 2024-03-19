Культура

Сборная экскурсия по выставкам Приказной палаты пройдет в Пскове 30 марта

Сборная экскурсия по всем выставкам Приказной палаты состоится в Псковском кремле 30 марта в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе экскурсии участники посетят выставку «Господин Псков», где услышат рассказ о начале Пскова, освоении территории, развитии культуры, ремесел, торговли и формировании города. Военная история Пскова раскрывается через предметы вооружения, среди которых особое место занимает меч князя Довмонта.

Знакомство с военной историей продолжится на выставке «Ратная доблесть эпох», где представлены реконструкции комплексов одежды, вооружения и доспехов русских воинов XI–XVII столетий, а также их противников, с которыми защитники пограничья сталкивались лицом к лицу.

Далее участники смогут увидеть восстановленные интерьеры Приказной палаты – административного центра Псковской земли XVII – начала XVIII века, познакомиться с государевой службой воеводы, вникнуть в рабочий процесс дьяка и подьячих, а также узнать о системе государственного управления России в XVII веке.

Место встречи: Информационный центр музея (город Псков, улица Кремль, 4). Обязательна предварительная запись по телефону: +7(8112)72-45-74. Количество мест ограничено