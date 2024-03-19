Стартовал прием заявок на псковский фестиваль «Российская студенческая весна»

Стартовал прием заявок на псковский региональный фестиваль «Российская студенческая весна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
В конкурсе могут принять участие студенты высшего образования и среднего профессионального образования. В этом году региональный этап пройдет в городе Великие Луки с 12 по 13 апреля.
В этом году конкурсные направления фестиваля включают в себя:
Победители регионального этапа представят Псковскую область на финальном этапе «Российской студенческой весны». Для студентов высшего образования Всероссийский этап пройдет в Саратове, а для СПО – в Ставрополе.
Зарегистрироваться можно по ссылке, заполнив форму.
Организаторы конкурса - ПОО ООО «Российский союз молодежи», АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, управление образования администрации города Великие Луки, при поддержке комитета по молодежной политике.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Регион для молодых» от Росмолодежи.