Культура

Стартовал прием заявок на псковский фестиваль «Российская студенческая весна»

Стартовал прием заявок на псковский региональный фестиваль «Российская студенческая весна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В конкурсе могут принять участие студенты высшего образования и среднего профессионального образования. В этом году региональный этап пройдет в городе Великие Луки с 12 по 13 апреля.

В этом году конкурсные направления фестиваля включают в себя:

Вокальное направление;

Инструментальное;

Танцевальное;

Театральное;

Оригинальный жанр;

Мода;

Медиа;

Видео;

Арт направление.

Победители регионального этапа представят Псковскую область на финальном этапе «Российской студенческой весны». Для студентов высшего образования Всероссийский этап пройдет в Саратове, а для СПО – в Ставрополе.

Зарегистрироваться можно по ссылке, заполнив форму.

Организаторы конкурса - ПОО ООО «Российский союз молодежи», АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, управление образования администрации города Великие Луки, при поддержке комитета по молодежной политике.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Регион для молодых» от Росмолодежи.