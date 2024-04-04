Культура

Заседание семинара имени академика Седова завершилось в Пскове

69-е заседание семинара имени академика Валентина Васильевича Седова «Археология и история Пскова и Псковской земли» завершилось в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Сегодня был последний день конференции. Порядка 80 археологов и представителей других дисциплин поделились своими научными изысканиями, более 70 докладов и сообщений заслушано за три дня 9-11 апреля.

Выступили исследователи из многих городов России (Москва, Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Казань, Краснодар, Майкоп, Пермь, Тверь) и Белоруссии (Минск, Полоцк). Среди них: представители Института археологии РАН, Псковского музея-заповедника, Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, Археологического Центра Псковской области.

«Спектр тем семинара широк, однако подавляющее число сообщений посвящено Псковской земле и ее историческим богатствам, которые исследователи скрупулезно собирали и изучали на протяжении многих лет. Верим, еще многое предстоит найти, атрибутировать и вынести на свет», - отметили в музее.

С окончанием семинара работа не завершена. Далее участники по результатам конференции выпустят сборник с докладами.