Культура

На виртуальную экскурсию о Героях Советского Союза приглашают псковичей

Музей Победы приглашает жителей Псковской области на онлайн-программу, приуроченную к 90-летию со дня учреждения звания Героя Советского Союза. Программа пройдет 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: отдел по связям с общественностью Музея Победы

Интернет-пользователей ждут электронная выставка о летчиках, первых удостоенных этого высокого звания, тематический кинопоказ и виртуальная экскурсия. Программа доступна на сайте культурной площадки.

«Герой Советского Союза — высшая степень отличия в СССР, которой удостаивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также и в мирное время. Звание Героя Советского Союза было учреждено 16 апреля 1934 года. Всего этим званием были удостоены около 13 тысяч человек. Последний раз это звание присвоили 24 декабря 1991 года. С 20 марта 1992 года за особые заслуги перед государством и народом присваивается аналогичное звание Героя Российской Федерации», – рассказали в Музее Победы.

Электронная выставка Музея Победы «Герои-Победители» расскажет о прославленных полярных лётчиках, которые впервые были удостоены звания Герой Советского Союза. Это Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Ливаневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов, Иван Доронин. Интернет-пользователи узнают историю беспрецедентной спасательной акции, проведенной в Арктике отважными летчиками. Экипаж и участники экспедиции парохода «Челюскин», потерпевшего крушение в северных водах, на два месяца оказались в ледяном плену. Но благодаря усилиям советских авиаторов и экипажа парохода все 104 человека были спасены.

Виртуальные посетители узнают о ходе спасательной операции, о том, какой резонанс она получила за рубежом. В онлайн-выставку вошли около 100 уникальных материалов — фотографии, карты, документы, плакаты. Экспозиция подготовлена Музеем Победы совместно с историком авиации Андреем Симоновым и правнучкой Михаила Водопьянова Светланой Болдыревой.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы приглашает на просмотр документального фильма о полководце, четырежды удостоенного звания Героя Советского Союза. Историческая кинохроника «Георгий Константинович Жуков» РИА «Армия России» знакомит с биографией прославленного маршала.

Во время виртуальной экскурсии «Герои нашей страны» гид Музея Победы покажет, в каких залах и экспозициях можно увидеть имена всех героев, расскажет о людях, которым было присвоено это звание, и об их подвигах.