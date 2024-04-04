Культура

Памятные статуэтки «Душа танца-2024» вручили артистам в Пскове

Памятные статуэтки «Душа танца-2024» вручили 26 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова на празднике танца «Душой исполненный полёт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В мероприятии приняли участие лучшие коллективы Пскова и области: образцовый коллектив хореографический ансамбль «Мозаика» (руководитель Сергей Живчук), танцевальная группа Псковского цирка (руководитель Светлана Архипова), заслуженный коллектив «Театр танца - Русские узоры» (руководитель Ирина Казимир), образцовый художественный коллектива детского хореографического ансамбля «Бусинки» (руководитель Наталья Андреева), хип-хоп центр «Хоть отбавляй» (руководитель Иван Андреев), образцовый коллектив детский хореографический ансамбль «Улыбка» (руководитель Ирина Денисова), народный коллектив молодежный хореографический ансамбль «Ивушки» (руководитель Ирина Денисова), детский образцовый хореографический коллектив – ансамбль «Современный балет» (руководитель Тамара Пасина), народный коллектив хореографический ансамбль «Юность» Псковского колледжа искусств (руководитель Татьяна Васильева).

В этом году, объявленном Годом семьи, на областном празднике особого внимания удостоились танцевальные династии: Пасины, Степановы-Беловы, Андреевы, Архиповы, Казимир, Живчук, Денисовы-Чебан.

Директор колледжа искусств, заслуженный работник культуры России, кандидат педагогических наук Зинаида Иванова вручила всем представителям династий благодарности за вклад в развитие хореографического искусства на Псковской земле и участие в областном празднике «Душой исполненный полет», посвящённому международному Дню танца.

На основании положения «О вручении памятной статуэтки "Душа танца"» и решения Художественного Совета колледжа искусств памятные статуэтки «Душа танца – 2024» были вручены руководителю ансамбля «Современный балет» Тамаре Пасиной, руководителю образцового коллектива детского хореографического ансамбля «Улыбка» Ирине Денисовой и семье Живчуков - Сергею, Татьяне, Валерии и Святославу.

Международный праздник танца был учрежден в 1982 году по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО. Дата была выбрана не случайно – 29 апреля родился Жан-Жорж Новерр, французский балетмейстер, хореограф и теоретик балета, реформатор, вошедший в историю как «отец современного балета».

В наши дни Международный день танца – повод уделить внимание этому виду искусства. Он посвящён всем стилям и направлениям, от балета до хип-хопа, поскольку танец – универсальный язык, объединяющий людей разных культур, национальностей и возрастов, отметили в колледже.