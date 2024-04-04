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Культура

Студенты псковского колледжа искусств приняли участие в международном конкурсе в Вологде

02.05.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Студенты 4 курса музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств приняли участие в IX Губернаторском международном конкурсе имени Валерия Гаврилина в Вологде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении. 

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Конкурс проходил с 21 по 27 апреля в Вологодском колледже искусств в три тура по девяти номинациям: фортепиано, скрипка, виолончель, академический вокал, домра, балалайка, баян/аккордеон, эстрадная музыка, композиция. Он собрал 174 участника из 24 регионов России, а также из Республики Беларусь, Турции, Коста-Рики и Китая.  

По результатам первого тура Татьяна Крылова и Анастасия Прокофьева были приглашены принять участие во втором и третьем турах в номинациях «Баян/аккордеон» и «Композиция». 

В каждом туре номинации «Эстрадная музыка» (для баяна/аккордеона) нужно было представить программу, которая раскрывала технические возможности исполнителя. Татьяна Крылова исполнила произведения И. Баха, А. Кусякова, А. Репникова, В. Дешевова и Р. Гальяно. 

Заданием второго тура номинации «Композиция» было сочинение произведения в режиме реального времени. Уединившись в отдельной аудитории с инструментом, участники пишут музыку на заданную тему и предоставляют партитуры членам жюри. 
В нынешнем году выступления участников в номинации «Баян/аккордеон» оценивало международное жюри под председательством Александра Вершинина – профессора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, профессора Университета Курашики Сакуё (Япония, Окаяма). В составе жюри были Юрий Гуревич (Россия, г. Нижний Новгород), Мария Власова (г. Москва), Ираида Забелова (Беларусь), Денис Пенюгин (г. Санкт-Петербург), Владимир Соловьев (г. Петрозаводск). Жюри высоко оценило подготовку Татьяны Крыловой в конкурсе и пожелало ей успехов в дальнейшем творчестве. 

В номинации «Композиция» членами жюри были Павел Левадный (Россия, г. Москва), Наталья Волкова (Россия, г. Санкт-Петербург), Владимир Орлов (Россия, г. Саратов). 

По результатам конкурса Татьяна Крылова была награждена «Дипломом дипломанта», а Анастасия Прокофьева «Дипломом лауреата 3 степени». 

Теги: #колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
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