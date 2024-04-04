Культура

Встретить Пасху в традициях народа сето предлагают псковичам

Встретить Пасху в музее-усадьбе в деревне Сигово Печорского муниципального округа и узнать секреты традиционной кухни сето предлагают псковичам и гостям региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

«Начинали готовиться представители народа сето к Пасхе уже в четверг. В этот день мыли окна, вешали чистые занавески, накрывали праздничную скатерть. Также стелили праздничные половики, украшали дом. В субботу сето начинают готовить праздничную еду: варят холодец, делают различную выпечку. Пораньше ходили в баню и шли на ночную службу в церковь. Утром, когда уже вернулись с церкви, дети ходили на горку и смотрели, как качается солнце. "В Пасху утром солнышко качается" - так говорили бабушки. И поэтому в пасхальный день дети обязательно качались на качелях», - рассказали в музее.

Гостей приглашают встретить Пасху в музее-усадьбе в деревне Сигово. Программа будет проводиться 5 мая в 12:00 и ежедневно до 9 мая. 7 и 8 мая в 12:00 будет организована интерактивная программа для детей.

Предварительно записаться можно по номеру телефона: 8 (911) 385-34-61.