Культура

На экскурсию по историческим кварталам и башням приглашает Псковский музей-заповедник

На познавательную прогулку «Аллеями старого города» приглашает Псковский музей-заповедник 5 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Участники экскурсии пройдут через псковские парки – Ботанический, Летний и Финский, а также вдоль внешнего крепостного кольца Пскова, осмотрят с петровских бастионов исторические кварталы города. Затем гостей ждут нераскрытые тайны древних башен. Прогулка завершится у Гремячей башни.

Место встречи: главное здание музея (улица Некрасова, 7). Начало экскурсии в 15:00.

Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (8112) 66-33-11.