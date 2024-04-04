Культура

Концерт для ветеранов организовали в Доме профсоюзов в Великих Луках

Праздничное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны состоялось в актовом зале Дома профсоюзов в Великих Луках 8 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Концертную программу провели воспитанники детского сада №9. В программе прозвучали стихи и песни о Великой Отечественной войне, а также музыкальные этюды на военную тематику. Во время выступления дети вручили ветеранам цветы и поздравили с наступающим Днём Победы.

После окончания праздничного мероприятия ветеранов ждал сладкий стол.

«Хочется поблагодарить воспитателей и воспитанников детского сада за замечательную концертную программу. Отдельное спасибо выражаем студенткам первого курса великолукского филиала ПсковГУ Барковской Дарье, Милославской Афине и Ивановой Алисе за активную помощь в проведении мероприятия», - добавили в облсовпрофе.