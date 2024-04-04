Культура

Псковский ансамбль «Мозаика» стал победителем международного фестиваля

Псковский образцовый коллектив хореографический ансамбль «Мозаика» стал победителем VII международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Я Могу! Великий Новгород». Участники коллектива - подопечные хореографов Сергея и Татьяны Живчук завоевали Гран-при, 4 диплома лауреатов первой степени, диплом лауреатов второй степени и специальный диплом «За яркую ансамблевую работу». Все победители стали обладателями сертификатов номинантов на престижную премию «Артис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в хореографическом ансамбле.

Фестиваль-конкурс прошел в субботу, 11 мая, в Великом Новгороде. Лауреатами 1-й степени стали группа «Differents» с танцами «Color Life with Dance» и «Джексон» (номинация «Хореография», танцевальное шоу, 13-15 лет), группа «Смайлики» и «Один дома» за танец «Непохожие» (номинация «Хореография», танцевальное шоу, 10-12 лет), группа «Смайлики» за танец «Валенки» (номинация «Хореография», эстрадный танец, 10-12 лет), группа «Смайлики» и «Шоколада» за литературно-хореографический спектакль «Думы женщин на войне» (номинация «Театральное творчество», драматический театр, смешанный возраст, старше 13 лет). Литературно-хореографический спектакль был удостоен Гран-при фестиваля. По итогам творческого состязания танец «Джентльмен-шоу» группы «Один дома» был отмечен дипломом лауреатов 2-й степени в номинации «Хореография и танцевальное шоу» (10-12 лет).

Конкурс в Великом Новгороде является частью крупнейшего фестивального проекта России «Я могу!» с широким географическим охватом от Калининграда и Минска до Новосибирска и Астаны. В прошлом году проект отметил свое 10-летие. Победители конкурсов становятся номинантами на премию за достижения в творчестве «Artis».