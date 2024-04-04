Культура

Студенты псковского колледжа вдохновились выставкой «Пушкин и театр»

Студенты Псковского политехнического колледжа посетили выставку Театрального музея имени А. А. Бахрушина «Пушкин и театр», приуроченную к 225-летию со дня рождения поэта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Знакомство с уникальным выставочным проектом и его наполнением вдохновило будущих дизайнеров на создание работ по мотивам произведений Пушкина», - рассказали в музее.

Как отметили преподаватели по специальности «Дизайн в области культуры и искусства» Екатерина Ефимова и Людмила Яковлева, побывав на выставке, студенты смогли увидеть, как выстраивается композиция выставочного проекта, как собран и скомпонован материал, как выстроена логика повествования. Ребята познакомились с Пушкиным через дизайнерскую работу, в том числе, изучив эскизы костюмов и декораций работы именитых художников.

Такое знакомство с творчеством вдохновило будущих дизайнеров на создание целой серии работ. Уже отрисованы иллюстрации к поэме «Руслан и Людмила», сейчас мастерятся маски по мотивам сказок Пушкина, а также в планах создание эскизов костюмов. В будущем эти произведения будут представлены на выставке студенческих работ во Дворе Постникова.

«На выставке "Пушкин и театр" мне особенно понравились эскизы к сказкам А. С. Пушкина. Я сейчас работаю над созданием маски Лешего, и после посещения выставочного пространства мне захотелось добавить ярких красок в мою работу, как у знаменитых художников, чьи произведения я увидела», – отметила студентка колледжа Виктория Скобелева.

«Приглашаем вдохновиться уникальной выставкой "Пушкин и театр" и вас! В воскресенье, 19 мая, в 11:00 состоится тематическая экскурсия по выставке, после которой вас ждет спектакль-путешествие по сочинениям Пушкина от театра "Город Муз" из Санкт-Петербурга. Вы повстречаетесь с героями сказок Александра Пушкина. До встречи в музее!» - заключили в учреждении.