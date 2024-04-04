Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Леваков

Актер и режиссер, народный артист России Олег Леваком умер на 77-м году жизни, сообщил Санкт-Петербургский театр имени Ленсовета на своем сайте.

«Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков», — говорится в некрологе.

Причина его смерти не уточняется.

Олег Леваков родился в 1947 году в Ленинграде. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1974 году, после чего начал выступать в Театре имени Ленсовета. Фильмография Олега Левакова насчитывает более 80 работ, включая роли в детективных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Актер удостоился звания заслуженного артиста России в 1993 году, стал народным артистом России в 2008-м.