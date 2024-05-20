Культура

Выставка «Талабы. Отец Николай» откроется в «Доме на набережной» в Пскове

Выставка «Талабы. Отец Николай» откроется в галерее «Дом на набережной» (улица Советская набережная, дом №9) в Пскове 22 мая в 16.00. Экспозиция посвящена 115-й годовщине со дня рождения отца Николая Гурьянова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном общественном движении «ПсковАРТ».

Фото здесь и далее: «ПсковАРТ»

Представленная экспозиция - это итоги посещения острова псковскими художниками, а также личных встреч с отцом Николаем Гурьяновым. Это различные пейзажи острова имени Залита, выполненные в разное годы; портреты отца Николая Гурьянова, сделанные с большой любовью и трепетом, отметили в «ПсковАРТ».

«Отец Николай Гурьянов известен нам как залитский старец, угодник божий, носитель света небесного. В 70-е годы прошлого века особенно сильно проявилось благодатное дарование Николая Гурьянова – старчество, посланное ему Господом. О его прозорливости и о том, что предсказания старца сбываются, стало широко известно, и в рыбацкий посёлок начали стекаться люди со всей страны», - напомнили организаторы выставки.

В «ПсковАРТ» добавили, что отец Николай излечивал душевные и физические заболевания, при этом называл по имени людей, которых никогда прежде не знал до встречи. В беседе он рассказывал о жизненных обстоятельствах человека, давал советы, которые впоследствии меняли коренным образом жизнь собеседника. Многим он вернул здоровье, вымолив у Бога исцеление.

В те годы к старцу приезжало много паломников и многие из них присутствовали на его богослужениях, некоторые становились гостями в его доме. Никому старец не отказывал, всех привечал, на всех хватало у него любви и тепла. Родился отец Николай 24 мая 1909 года в деревне Чудские Заходы Гдовского уезда, тогда Петербургской губернии.

«24 августа 2002 года- в этот день на острове имени Залита преставился протоирей Николай Гурьянов. Господь подарил своему служителю долгую жизнь, батюшка умер в 93 года», - заключили художники.

На выставке представлено более 40 живописных полотен. Участники проекта – псковские художники: Николай Москалев, Ираида Самойленко, Валерия Самойленко, Юрий Жулин, Юлиана Голубева, Сергей Каримов, Анатолий Жбанов, Вероника Кучеровская, ВИТИМ (Виктор Тимофеев), Федор Кочевин, Владимир Бердышев, Ольга Устинова.

«Живописная выставка "Талабы. Отец Николай" показывает любовь к нашей Псковской и земле и сохраняет вечную память об удивительном человеке-отце Николае Гурьянове», - заключили в «ПсковАРТ».