В Пскове открылась выставка, посвящённая 190-летию со дня рождения Ивана Василёва

К 190-летию со дня рождения выдающегося псковского краеведа, историка, археолога и общественного деятеля Ивана Василёва (6.07.1836-3.09.1901) в историко-краеведческой библиотеке, носящей его имя, открыта выставка трудов краеведа, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: централизованная библиотечная система Пскова

В экспозиции представлены документы из фонда редкой книги библиотеки, а также материалы, которые знакомят с жизненным и творческим путем Ивана Василёва.

Ознакомиться с выставкой можно до 25 июля в часы работы читального зала библиотеки.