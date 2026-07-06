Подопечные легендарного «Терем-квартета» дадут два концерта в «Михайловском»

Воспитанники творческой школы одного из самых известных в России и в мире инструментальных ансамблей — петербургского «Терем-квартета» дадут два концерта в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».



Воспитанники творческой школы «Теремок» в музейном комплексе в Бугрово (2024). Из архива службы информации Пушкинского Заповедника

В Пушкинском Заповеднике напомнили, что в своё время этот ансамбль родился как проект студентов кафедры народных инструментов Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и почти сразу стал своего рода визитной карточкой северной столицы. Молодые музыканты, образовавшие его, совершили настоящую революцию в традиции концертного исполнительства на народных инструментах, обратившись к классическому кроссоверу — стилю, представляющему собой сочетание элементов академической и поп-музыки. Приняв участие во всемирном фестивале музыки в Будапеште, потом они организовали в

Петербурге собственный фестиваль этнической музыки, а затем — Первый международный конкурс камерных инструментальных ансамблей «Terem Crossover». Впоследствии музыканты стали организаторами других масштабных и значимых культурных акций, не прекращая при этом концертировать. Добавим, что ансамбль-первооткрыватель стал и первым в мире ансамблем-композитором, а потом и ансамблем-педагогом, организовав конкурс «ТеремОК!» для талантливых детей, «…чтобы дать молодым исполнителям альтернативу попсе».

Концерты воспитанников «Теремка» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» пройдут в Научно-культурном центре музея-заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) 8 и 10 июля. Первый из них, составленный из произведений камерной музыки, юные музыканты дадут в интерьерах выставки «“Медный всадник“, — все мы находимся в вибрациях его меди».

Второй концерт, в программе которого выступления солистов, ансамблей, оркестра и хора участников школы, проведут в большом театрально-концертном зале музейного НКЦ.

Оба выступления начнут в 16.00. Вход на них — свободный для всех желающих.