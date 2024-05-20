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Культура

Международный фестиваль «Интермузей-2024» откроется 23 мая

21.05.2024 17:50|ПсковКомментариев: 0

Основанный в 1999 году международный фестиваль «Интермузей» после четырехлетнего перерыва вновь состоится в Москве с 23 по 26 мая при поддержке министерства культуры РФ и правительства Москвы. Тема этого года «Музей — это люди». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Минкультуры России

Ключевыми смысловыми приоритетами фестиваля стали человеческий капитал и культурное достояние России. В рамках фестиваля в этом году будет впервые вручена национальная премия в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Программа фестиваля ориентирована не только на специалистов музейной отрасли, но и на зрителей, создающих запрос для профессионального сообщества.

«Интермузей-2024» пройдет в новом формате: теперь фестиваль насчитывает семь официальных площадок, включая новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, Новую Третьяковку, Инженерный корпус Третьяковской галереи, Дом культуры «ГЭС-2», Музей Москвы, Парк Горького и ВДНХ. Программа фестиваля состоит из трех тематических блоков: делового, публичного и детского. Обновленный фестиваль — это место встречи и обмена опытом музейных профессионалов, а также представителей креативных индустрий, медиа и коммерческих брендов.

Фестиваль откроется 23 мая в 11:00 пленарным заседанием «Музей — это люди. Культурное достояние как движущая сила развития человеческого капитала», которое пройдет в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

Спикерами фестиваля стали более 250 экспертов ведущих культурных институций федерального и регионального масштаба, среди которых президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент ИКОМ Россия, директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов, генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Музея истории Дальнего Востока Виктор Шалай, генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева, директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, ректор Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина Семен Михайловский, управляющий исполнительный директор Национального музея египетской цивилизации Ахмед Фарук Гонейм (Египет), генеральный директор Национального музея индийского кино Девамсам Рамакришнан (Индия), независимый куратор Алессандро Романини (Италия), генеральный директор фонда V–A–C и Дома культуры «ГЭС-2» Артем Бондаревский, директор Музея Москвы Анна Трапкова и другие.

Деловая программа включает в себя четыре основных формата: профессиональные дискуссии, презентации лидеров музейной сферы, дебаты и публичные интервью на тему развития отрасли, а также мероприятия ключевых партнеров фестиваля — Фонда Потанина, инициативы «Десятилетие науки и технологий России» и компании VK — всего более 70 событий. В деловой программе выступят российские специалисты и иностранные эксперты БРИКС и СНГ, а также участники Международного совета музеев (ИКОМ). Каждый день будет посвящен одной из актуальных тем: развитию и вызовам музеев в новом контексте, обмену опытом профессионалов разных специальностей, а также взаимоотношениям музеев и широкой аудитории.

Кульминацией фестиваля станет церемония вручения первой национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева, учрежденной министерством культуры РФ в этом году. Обязательным принципом премии является включение номинантов в программные активности фестиваля для создания диалога в музейном сообществе. Победители будут объявлены на церемонии награждения 23 мая в 19:00 в концертном зале Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

Премия имени Д. С. Лихачева в 2024 году присуждается в 16 номинациях. Шесть номинаций посвящены музейным профессиям: «Хранитель», «Реставратор», «Научный сотрудник», «Экскурсовод», «Руководитель музея» и «Музейный смотритель». Еще семь оценивают вклад в музейное дело по конкретным направлениям деятельности и проектам: «Музейная экспозиция», «Выставочный проект», «Пиар-кампания музея», «Издательский проект», «Музейный маршрут», «Спецпроект музея» и «Национальное достояние».

Профессиональные достижения музейных коллективов будут отмечены в номинации «Музей года». В категории «Партнер музея» премия будет присуждена человеку или институции, сотрудничество с которыми способствовало развитию музея-заявителя. За особый личный вклад в российское музейное дело учредитель премии — Минкультуры России — вручит награду в номинации «Служение делу».

В публичную программу фестиваля вошли более 140 событий: кинопоказы, концерты, мастер-классы и другие мероприятия, которые знакомят широкую аудиторию с актуальными культурными инициативами. Также для гостей фестиваля будет работать маркет локальных институций.

Фестиваль «Интермузей-2024» станет первым событием в новом здании Третьяковской галереи, а летом корпус ГТГ на Кадашевской набережной продолжит работу как общественное пространство. В Новой Третьяковке расположится детский центр, в программу которого войдут иммерсивные прогулки, интерактивные экскурсии и музейные квизы.

В дни фестиваля на территории партнера публичной программы Дома культуры «ГЭС-2» пройдут три специальных события: шоукейс спектаклей про и для людей с инвалидностью, паблик-ток с представителями неформальных молодежных проектов и беседа о современных музейных практиках с представителями разных культурных институций.

Трек «Туризм и цифровизация» курирует Музей Москвы. На базе институции состоятся экспертные сессии о развитии индустрии и цифровизации, а кинопрограмму дополнят Институт развития интернета и Фонд Потанина. В ее рамках пройдут специальные показы фильмов и сериалов и паблик-токи с создателями.

Парк Горького традиционно станет площадкой классических фестивальных активностей: музыкальных выступлений, спортивных мероприятий и экскурсий.

На ВДНХ пройдут бесплатные обзорные экскурсионные туры по Центру «Космонавтика и авиация» и Музею славянской письменности «Слово».

Все мероприятия в рамках фестиваля открытые и бесплатные. Зарегистрироваться на мероприятия публичной программы фестиваля можно через туристический сервис RUSSPASS. Для участия в мероприятиях «ГЭС-2» используется внутренняя регистрация на сайте институции.

Теги: #музей #Минкульт
Источник: Псковская Лента Новостей
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