Культура

Поделиться семейными историями предлагают псковичам

В рамках «Ночи музеев» 18 мая Министерство культуры РФ дало старт акции «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Фотография вашей бабушки на сайте главного музея страны? Все верно! Ведь история каждой семьи – история всей России. В каждом доме хранятся настоящие артефакты: дедушкины студенческие письма, любимая брошка сестры, папина гитара. Именно эти реликвии, их история – часть нашей общей культуры», - отметили в музее.

В Год семьи псковичам предлагают рассказать о своей семье всей стране. Для этого нужно:

сфотографировать семейную реликвию;

написать небольшую историю, связанную с ней;

отправить фото и описание на почту любимого музея.

«Если ваш любимый музей - псковский, то мы рады будем увидеть истории на почте: press@pskovmuseum.ru с пометкой "Из поколения в поколение. Семейные реликвии". Самые интересные истории под хештегом #СемейныеРеликвии мы опубликуем у себя в соцсетях и на сайте. Лучшие – разместят на ресурсах министерства», - рассказали в Псковском музее-заповеднике.

Акция продлится до 12 июня.

В День семьи, любви и верности на сайте «Культура.РФ» откроется виртуальная галерея семейных реликвий.